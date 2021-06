У ЄС досягли згоди щодо секторальних санкцій проти Білорусі – ЗМІ

Рада ЄС в понеділок ухвалить політичне рішення щодо секторальних санкцій проти Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Є домовленість про секторальні санкції ЄС щодо Білорусі та трьох областей: калій, банківська справа та нафта. Рада ЄС у закордонних справах дасть на це політичне зелене світло у понеділок, рішення буде доопрацьоване в наступні дні" - написав він.

