Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС вирішив зняти обмеження на в'їзд для туристів зі США і трьох балканських країн

ЄС затвердив санкції проти режиму Лукашенка за примусову посадку літака Ryanair

Словенія оголосила про закінчення епідемії коронавірусу

Байден і Путін у середу проведуть саміт у Женеві






ЄС затвердив санкції проти режиму Лукашенка за примусову посадку літака Ryanair

Середа, 16 червня 2021, 11:12

Посли країн Євросоюзу затвердили рішення про запровадження санкції проти осіб та організацій, причетних до примусової посадки літака Ryanair у Мінську.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС щойно затвердили заборону на отримання віз та заморожування активів для 78 осіб та 7 організацій, відповідальних за репресії в Білорусі та примусову посадку літака Ryanair 23 травня", - написав Джозвяк.

Очікується, що рішення буде опубліковане в Офіційному журналі ЄС 21 червня і, відповідно, набуде чинності.

Нагадаємо, 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня.

У висновках також засуджувалося затримання білоруським режимом журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги та містився заклик прийняти необхідні заходи, включаючи додаткові санкції проти фізичних осіб та суб'єктів господарювання та подальші секторальні економічні санкції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь санкції
powered by lun.ua