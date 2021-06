В ЕС достигли согласия по секторальным санкциям против Беларуси - СМИ

Совет ЕС в понедельник примет политическое решение о секторальных санкциях против Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Есть договоренность о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси и трех областей: калий, банковское дело и нефть. Совет ЕС по иностранным делам даст на это политический зеленый свет в понедельник, решение будет доработано в последующие дни", - написал он.

