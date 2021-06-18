Польський уряд повідомив НАТО про російську кібератаку – ЗМІ

Уряд Польщі поінформував союзників з НАТО про російську кібератаку на країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Польща попросила підтримки у відстеженні зловмисників та захисті від подальших атак.

Однак, як зазначається, проблема в тому, що польській стороні спочатку потрібно навести докази того, хто саме замовив атаку.

Ця тема також буде обговорюватися наступного тижня на рівні Європейського союзу. Варшава також буде просити підтримки у країн-партнерів.

Також буде піднято тему покарання Росії за цю кібератаку.

Як повідомлялося, віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качинський заявив, посилаючись на інформацію від контррозвідки та Агентства внутрішньої безпеки, що ціла низка польських міністрів і депутатів зазнали кібератаки.