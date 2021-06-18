Польское правительство сообщило НАТО о российской кибератаке - СМИ

Правительство Польши проинформировало союзников по НАТО о российской кибератаке на страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Польша попросила поддержки в отслеживании злоумышленников и защите от дальнейших атак.

Однако, как отмечается, проблема в том, что польской стороне сначала нужно привести доказательства того, кто именно заказал атаку.

Эта тема будет обсуждаться на следующей неделе на уровне Европейского союза. Варшава также будет просить поддержки у стран-партнеров.

Также будет поднята тема наказания России за эту кибератаку.

Как сообщалось, вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский заявил, ссылаясь на информацию от контрразведки и Агентства внутренней безопасности, что целый ряд польских министров и депутатов подверглись кибератаке.