Польское правительство сообщило НАТО о российской кибератаке - СМИ
Правительство Польши проинформировало союзников по НАТО о российской кибератаке на страну.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Польша попросила поддержки в отслеживании злоумышленников и защите от дальнейших атак.
Однако, как отмечается, проблема в том, что польской стороне сначала нужно привести доказательства того, кто именно заказал атаку.
Эта тема будет обсуждаться на следующей неделе на уровне Европейского союза. Варшава также будет просить поддержки у стран-партнеров.
Также будет поднята тема наказания России за эту кибератаку.
Как сообщалось, вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский заявил, ссылаясь на информацию от контрразведки и Агентства внутренней безопасности, что целый ряд польских министров и депутатов подверглись кибератаке.