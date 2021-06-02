Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В МЗС обіцяють Лукашенку санкції у разі запуску рейсів до окупованого Криму

Надання Україні ПДЧ буде наступним логічним кроком щодо членства в НАТО - сенатор США

Єврокомісія представила план зміцнення Шенгенської зони

Стратегічні бомбардувальники США пролетіли над усіма країнами НАТО






Україна розширить безвіз з Перу

Середа, 2 червня 2021, 15:55

Україна розширить безвізовий режим з Перу на всі типи подорожей.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Кулеба нагадав, що туристичний безвіз з Перу для українців уже діє. Тепер безвізовий режим розширять на всі типи подорожей: бізнес, навчання, культурний обмін, поїздки журналістів. 

Читайте також
Нові правила безвізу: як українців пускатимуть до ЄС з 2022 року

Крім того, Україна дозволить безвізовий в’їзд для громадян Перу.

"Збільшуємо свободу подорожей для українців і відкриваємо Україну світові", - написав Кулеба у середу у своєму Twitter.

У середу, 2 червня, Кабінет міністрів затвердив відповідну угоду з Перу. 

Нагадаємо, з 1 березня почав діяти безвізовий режим України з карибською острівною державою Гренада, а також із заморськими територіями у складі Нідерландів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
візи
powered by lun.ua