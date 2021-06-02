Україна вперше визнаватиме здобуті в ЄС професійні кваліфікації

Кабінет міністрів на засіданні в середу ухвалив порядок, за яким Україна визнаватиме професійні кваліфікації, здобуті в інших країнах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Урядовий портал".

Уряд схвалив розроблений Національним агентством кваліфікацій та поданий Міністерством освіти і науки "Порядок визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах". До цього Україна не визнавала свідоцтва чи сертифікати, отримані в ЄС, США чи інших країнах.

"Чимало українців під час роботи за кордоном отримує професійні кваліфікації електрика, зварювальника, кранівника чи якісь інші кваліфікації. Однак держава не визнає ці свідоцтва і людина, повернувшись в Україну, не може працювати офіційно", - зазначив голова Національного агентства кваліфікацій Юрій Баланюк.

"Інший приклад: західний інвестор створює виробництво в Україні й встановлює обладнання, котре вимагає спеціальних навичок. Він відправляє працівників на навчання, працівники отримують польські чи німецькі свідоцтва про присвоєння кваліфікації, а в нашій країні вони не мають офіційного статусу, і це створює труднощі для роботодавця", - додав Баланюк.

За його словами, тепер для визнання професійної кваліфікації буде потрібен документ (сертифікат, свідоцтво), виданий уповноваженим суб’єктом іншої країни, про присвоєння професійної кваліфікації, або документ про відповідну освіту.

"Визнавати такі кваліфікації будуть, зокрема, Кваліфікаційні центри, котрі акредитовані Національним агентством кваліфікацій. Мережа таких центрів невдовзі функціонуватиме в Україні.

Національне агентство кваліфікацій підготувало низку нормативно-правових документів, які дадуть змогу повноцінно запустити систему підтвердження та визнання професійних кваліфікацій, здобутих у формальній, неформальній та інформальній освіті. Всі документи перебувають на етапі схвалення урядом України", - зазначив Баланюк.

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Керівник робочої групи з розробки документа, член Національного агентства кваліфікацій Тетяна Семигіна наголосила, що у разі, коли кваліфікація, здобута в іншій країні, не еквівалентна кваліфікації, визначеній професійним стандартом, який затверджено в Україні, то Кваліфікаційний центр визначає обсяг відмінностей в компетентностях, допустимий для прийняття рішення про визнання професійної кваліфікації.

У разі відсутності у заявника документів, котрі підтверджують присвоєння кваліфікації, але є відповідний професійний досвід, то можливо буде пройти загальну процедуру присвоєння професійної кваліфікації у Кваліфікаційному центрі, яка передбачає проходження належного кваліфікаційного іспиту.