Друге найбільше місто Португалії запроваджує безкоштовний проїзд у громадському транспорті
У португальському місті Порту вирішили запровадити безкоштовний проїзд у всьому громадському транспорті для місцевих мешканців.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.
Друге за величиною місто Португалії запроваджує безкоштовний проїзд у всьому громадському транспорті агломерації Порту.
Цей захід був передвиборчою обіцянкою чинного голови муніципалітету Педру Дуарте, який переміг на останніх місцевих виборах на чолі коаліції PSD/CDS-PP/IL.
Дуарте заявив, що "фінансові витрати оцінюються в 20–25 мільйонів євро на рік". Тому мер допускає підвищення туристичного збору до 4 євро – "до рівня Лісабона" – як один із способів фінансування проєкту.
Мерія розраховує, що безкоштовний проїзд для всіх мешканців зробить пересування містом та за його межами більш ефективним.
Ухвалений у Порту захід поширюється на весь транспорт мережі Andante (метро Порту, автобуси компанії STCP та мережі Unir, міські поїзди Порту, трамвай та судна майбутньої переправи між Порту та Віла-Нова-де-Гая).
Нагадаємо, у грудні Іспанія анонсувала новий єдиний проїзний квиток, який можна буде використовувати без обмежень на більшості видів громадського транспорту незалежно від міста чи регіону за фіксовану ціну 60 євро на місяць.
У Німеччині з 2023 року почав діяти так званий "німецький квиток" (Deutschlandticket) – універсальний місячний проїзний для громадського транспорту на всій території країни, який коштує 49 євро.