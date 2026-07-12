Друге найбільше місто Португалії запроваджує безкоштовний проїзд у громадському транспорті

У португальському місті Порту вирішили запровадити безкоштовний проїзд у всьому громадському транспорті для місцевих мешканців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Друге за величиною місто Португалії запроваджує безкоштовний проїзд у всьому громадському транспорті агломерації Порту.

Цей захід був передвиборчою обіцянкою чинного голови муніципалітету Педру Дуарте, який переміг на останніх місцевих виборах на чолі коаліції PSD/CDS-PP/IL.

Дуарте заявив, що "фінансові витрати оцінюються в 20–25 мільйонів євро на рік". Тому мер допускає підвищення туристичного збору до 4 євро – "до рівня Лісабона" – як один із способів фінансування проєкту.

Мерія розраховує, що безкоштовний проїзд для всіх мешканців зробить пересування містом та за його межами більш ефективним.

Ухвалений у Порту захід поширюється на весь транспорт мережі Andante (метро Порту, автобуси компанії STCP та мережі Unir, міські поїзди Порту, трамвай та судна майбутньої переправи між Порту та Віла-Нова-де-Гая).

Нагадаємо, у грудні Іспанія анонсувала новий єдиний проїзний квиток, який можна буде використовувати без обмежень на більшості видів громадського транспорту незалежно від міста чи регіону за фіксовану ціну 60 євро на місяць.

У Німеччині з 2023 року почав діяти так званий "німецький квиток" (Deutschlandticket) – універсальний місячний проїзний для громадського транспорту на всій території країни, який коштує 49 євро.