Помер американський сенатор Ліндсі Грем

Ліндсі Грем, багаторічний сенатор-республіканець від Південної Кароліни, помер у суботу ввечері.

Про це повідомили в офісі сенатора, пише "Європейська правда".

Згідно із заявою, Грем помер внаслідок короткої та раптової хвороби.

"Родина сенатора Грема вдячна за молитви в цей час і просить поважати їхнє приватне життя у цей неймовірно важкий період", – додали в офісі.

Грем, якого вперше обрали до Палати представників у 1994 році, а до Сенату – у 2002 році, цього року балотувався на переобрання. Він був відданим союзником президента Дональда Трампа з більшості питань, але розходився з президентом у деяких питаннях, таких як зовнішня політика.

При цьому варто зазначити, що 10 липня сенатор перебував з візитом в Україні, в ході якого зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, як і його колега з Палати представників, почесний голова Комітету із закордонних справ Майкл Маккоул.

10 липня Грем заявив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти РФ.

Він також відвідував виробництво оборонної компанії SkyFall, що виготовляє багато відомих моделей дронів різного призначення.