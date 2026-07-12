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Помер американський сенатор Ліндсі Грем

Новини — Неділя, 12 липня 2026, 09:23 — Ірина Кутєлєва

Ліндсі Грем, багаторічний сенатор-республіканець від Південної Кароліни, помер у суботу ввечері.

Про це повідомили в офісі сенатора, пише "Європейська правда".

Згідно із заявою, Грем помер внаслідок короткої та раптової хвороби.

"Родина сенатора Грема вдячна за молитви в цей час і просить поважати їхнє приватне життя у цей неймовірно важкий період", – додали в офісі.

Грем, якого вперше обрали до Палати представників у 1994 році, а до Сенату – у 2002 році, цього року балотувався на переобрання. Він був відданим союзником президента Дональда Трампа з більшості питань, але розходився з президентом у деяких питаннях, таких як зовнішня політика.

При цьому варто зазначити, що 10 липня сенатор перебував з візитом в Україні, в ході якого  зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, як і його колега з Палати представників, почесний голова Комітету із закордонних справ Майкл Маккоул

10 липня Грем заявив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти РФ.  

Він також відвідував виробництво оборонної компанії SkyFall, що виготовляє багато відомих моделей дронів різного призначення. 

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США
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