У Греції висунули звинувачення підозрюваним в нападах на будинки членів керівної партії

У Греції прокурор висунув звинувачення за п’ятьма пунктами кримінальної справи стосовно трьох осіб, заарештованих у зв’язку з нещодавнім підпалом у Салоніках сімейного будинку Афродіти Нестори, представниці керівної партії "Нова демократія" та колишньої кандидатки в депутати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

Обвинувачення висунені за п’ятьма пунктами кримінальної справи, включаючи умисне вбивство – як скоєне, так і замах на нього, – а також членство в терористичній організації.

У суботу троє підозрюваних постали перед прокурором у зв’язку з підпалом, скоєним 1 липня в сімейному будинку Нестори, внаслідок якого загинула її 75-річна мати Вагія Нестора, а її батько та ще двоє мешканців багатоквартирного будинку отримали поранення.

Підозрювані – двоє чоловіків віком 29 і 24 років та 26-річна жінка.

За даними антитерористичного підрозділу Греції, результати розслідування та записи камер відеоспостереження дозволили встановити особи 29-річного чоловіка та 26-річної жінки як ймовірних виконавців нападу зі смертельним результатом.

24-річного чоловіка звинувачують у тому, що він дозволив цій парі використовувати свою квартиру як оперативну базу та сховище.

Влада розгорнула значні поліцейські сили в будівлі суду в Салоніках та навколо неї, де зібралися учасники анархістського руху у відповідь на заклик до проведення демонстрації, поширений в інтернеті.