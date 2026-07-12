США виплатили $3 млн жертвам загадкового "гаванського синдрому"

Уряд США виплатив майже 3 млн доларів у вигляді компенсації жертвам так званого "гаванського синдрому" – загадкового неврологічного розладу, про який повідомляли шпигуни, дипломати та їхні родини.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Ці виплати є першими, здійсненими на користь співробітників американських відомств у зв’язку з цим захворюванням, про яке вперше почали повідомляти десять років тому співробітники ЦРУ, що працювали в кубинській столиці.

З того часу американські співробітники, які перебували в інших країнах, зокрема в Китаї, повідомляли про "аномальні випадки, пов’язані зі здоров’ям".

Хворі описували такі симптоми, як чуття низького гудіння, клацання, писку та "скрипу металу", тоді як інші повідомляли про сильний тиск на череп, запаморочення та нудоту.

Міністерство оборони США заявило, що й надалі надаватиме пріоритет "догляду за постраждалим персоналом", оголосивши про виплату компенсації відповідно до Закону про Гавану, який набув чинності у 2021 році.

Протягом багатьох років точаться численні спекуляції щодо того, що – і хто – є причиною "гаванського синдрому".

Дехто стверджував, що захворювання спричинене мікрохвилями, що породило подальші припущення про те, що іноземна держава могла застосувати якусь зброю на основі сонара для нападу на американських співробітників за кордоном та членів їхніх сімей.

Про "гаванський синдром" вперше публічно повідомили у 2016 році, коли американські дипломати на Кубі заявили, що їм стало зле і що вони чули пронизливі звуки вночі.

Про інші випадки повідомлялося по всьому світу – від Вашингтона до Китаю.

Саме ці повідомлення породили припущення про атаку з боку іноземної держави з використанням таємничої звукової зброї.

У 2017 році уряд США вивів понад половину персоналу зі свого посольства в Гавані після того, як співробітники та їхні сім’ї повідомили про запаморочення, нудоту та труднощі з концентрацією уваги.

У 2024 році журналісти-розслідувачі заявили про нові докази того, що серйозні проблеми зі здоров'ям - так званий "гаванський синдром" - в американських посадовців могли бути спричинені російською військовою розвідкою.

Тоді у Білому домі заявляли, що не бачать зв'язку з випадками так званого "гаванського синдрому" і діями спецслужб РФ.

При цьому приблизно в той самий час у Пентагоні підтвердили, що один з посадовців відомства мав симптоми, схожі на "гаванський синдром", під час саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році.