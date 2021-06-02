Украина впервые будет признавать полученные в ЕС профессиональные квалификации

Кабинет министров на заседании в среду утвердил порядок, по которому Украина будет призавать профессиональные квалификации, полученные в других странах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Правительственный портал".

Правительство одобрило разработанный Национальным агентством квалификаций и представленный Министерством образования и науки "Порядок признания в Украине профессиональных квалификаций, полученных в других странах". До этого Украина не признавала свидетельства или сертификаты, полученные в ЕС, США или других странах.

"Многие украинцы во время работы за границей получают профессиональные квалификации электрика, сварщика, крановщика или какие-то другие квалификации. Однако государство не признает эти свидетельства и человек, вернувшись в Украину, не может работать официально", - отметил председатель Национального агентства квалификаций Юрий Баланюк.

"Другой пример: западный инвестор создает производство в Украине и устанавливает оборудование, которое требует специальных навыков. Он отправляет работников на обучение, работники получают польские или немецкие свидетельства о присвоении квалификации, а в нашей стране они не имеют официального статуса, и это создает трудности для работодателя", - добавил Баланюк.

По его словам, теперь для признания профессиональной квалификации потребуется документ (сертификат, свидетельство), выданный уполномоченным субъектом другой страны, о присвоении профессиональной квалификации, или документ о соответствующем образовании.

"Признавать такие квалификации будут, в частности, Квалификационные центры, которые аккредитованы Национальным агентством квалификаций. Сеть таких центров вскоре будет функционировать в Украине.

Национальное агентство квалификаций подготовило ряд нормативно-правовых документов, которые позволят полноценно запустить систему подтверждения и признания профессиональных квалификаций, полученных в формальном, неформальном и информальном образовании. Все документы находятся на этапе одобрения правительством Украины", - отметил Баланюк.

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Руководитель рабочей группы по разработке документа, член Национального агентства квалификаций Татьяна Семигина отметила, что в случае, когда квалификация, полученная в другой стране, эквивалентна квалификации, определенной профессиональным стандартом, утвержденным в Украине, то Квалификационный центр определяет объем различий в компетентности, допустимый для принятия решения о признании профессиональной квалификации.

В случае отсутствия у заявителя документов, подтверждающих присвоение квалификации, но когда есть соответствующий профессиональный опыт, то можно будет пройти общую процедуру присвоения профессиональной квалификации в Квалификационном центре, которая предусматривает прохождение надлежащего квалификационного экзамена.