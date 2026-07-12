Країни Балтії висловили РФ протест через поширення фейків

Дипломати Латвії, Литви та Естонії відвідали Міністерство закордонних справ Росії, щоб висловити протест проти дезінформації, яка поширюється представниками російського зовнішньополітичного відомства.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Естонії, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, 10 липня тимчасові повірені у справах посольств Латвії, Естонії та Литви в Москві звернулися зі спільним демаршем до МЗС РФ, рішуче відкинувши явно неправдиві публічні заяви заступника міністра закордонних справ Росії Михаїла Галузіна від 4 липня 2026 року.

Тимчасові повірені у справах ще раз чітко заявили, що країни Балтії не відкривали свій повітряний простір для завдання будь-яких ударів по цілях на території Росії, пославшись при цьому на спільну заяву міністрів закордонних справ цих країн від 10 квітня поточного року.

Незважаючи на офіційну позицію Латвії, Естонії та Литви, яка послідовно озвучується на різних рівнях, російська сторона продовжує поширювати неправду та загострювати ситуацію.

Країни відкидають твердження Росії як абсолютно безпідставні. Вторгнення безпілотних літальних апаратів у повітряний простір балтійських держав є наслідком повномасштабної загарбницької війни Росії проти України.

Тимчасові повірені у справах також спростували інші неправдиві заяви щодо країн Балтії, нещодавно зроблені посадовими особами Міністерства закордонних справ Росії, підкресливши, що Латвія, Естонія та Литва забезпечують повне дотримання верховенства права щодо всіх своїх мешканців, а твердження про протилежне не підтверджуються фактами і є навмисною спробою Росії поширювати дезінформацію.

Департамент державної безпеки Литви (ДДБ) раніше назвав черговим пропагандистським випадом Кремля заяву МЗС РФ про те, що країни Балтії нібито готуються депортувати російськомовних мешканців.

Варто зазначити, що у травні в російському МЗС заявляли, що хочуть підготувати скаргу проти країн Балтії до Міжнародного суду ООН через буцімто утиски етнічних росіян.

У відповідь на це в МЗС Естонії наголосили, що ці заяви мають на меті відвернути увагу від дій самої Росії, зокрема від її атак на цивільні об’єкти в Україні.