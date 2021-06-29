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В Афінах знайшли вкрадені 9 років тому полотна Пікассо і Мондріана

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В Афінах знайшли вкрадені 9 років тому полотна Пікассо і Мондріана

Вівторок, 29 червня 2021, 09:32

В Афінах знайшли картину Пабло Пікассо "Голова жінки" та нідерландського митця Піта Мондріана, викрадені з мистецької галереї у Греції дев'ять років тому. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Афінська поліція повідомила про знахідку 28 червня. Крім полотна Пікассо, знайшли також картину 1905 року нідерландського митця Піта Мондріана. Їх обидві викрали у 2012 році з Національної галереї Афін. Тоді ж зловмисники намагалися винести ще одну картину Мондріана, але загубили її під час втечі.  

 
Фото Національної галереї мистецтв

Пошуки творів відтоді не припинялися. Кілька місяців тому у поліції казали, що, за їхніми оцінками, картини все ще знаходяться у Греції. 

Агентство Reuters з посиланням на анонімне джерело у поліції зазначає, що полотна знайшли у схованці на околицях міста та затримали одного підозрюваного, громадянина Греції. 

Очікується, що поліція офіційно повідомить більше деталей найближчим часом.

Пікассо подарував свою картину Національній галереї особисто у 1949 році.

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