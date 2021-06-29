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В Афинах нашли украденные 9 лет назад полотна Пикассо и Мондриана

Вторник, 29 июня 2021, 09:32

В Афинах нашли картину Пабло Пикассо "Голова женщины" и нидерландского художника Пита Мондриана, похищенные из художественной галереи в Греции девять лет назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Афинская полиция сообщила о находке 28 июня. Кроме полотна Пикассо, нашли также картину 1905 года нидерландского художника Пита Мондриана. Их обе похитили в 2012 году из Национальной галереи Афин. Тогда же злоумышленники пытались вынести еще одну картину Мондриана, но потеряли ее во время побега.

 
Фото Национальной галереи искусств

Поиски произведений с тех пор не прекращались. Несколько месяцев назад в полиции говорили, что, по их оценкам, картины все еще находятся в Греции.

Агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в полиции отмечает, что полотна нашли в тайнике в окрестностях города и задержали одного подозреваемого, гражданина Греции.

Ожидается, что полиция официально сообщит больше деталей в ближайшее время.

Пикассо подарил свою картину Национальной галерее лично в 1949 году.

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