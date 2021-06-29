Священник церкви у Неаполі попросив Путіна про кошти на її реставрацію

Священник церкви Св. Миколая у Неаполі звернувся до президента РФ Владіміра Путіна з проханням про кошти на реставрацію будівлі.

Як пише "Європейська правда", інформацію про це опублікували низка італійських ЗМІ, серед яких Quotidiano.

Церква барокової доби San Nicola alla Carità перебуває на реставрації з 2018 року і останнім часом зіткнулася з нестачею коштів на її завершення, через що роботи майже заморожені.

Священник Маріо Рега розповів, що місяцями писав листи у всі можливі інституції в Італії - Міністерство культури, регіональні та місцеві органи влади - але так і не добився конкретних результатів.

Звернутися саме до Росії священника спонукало те, що у православ’ї Святий Миколай, ім’я якого носить церква, є однією з найбільш шанованих постатей.

"Настав час щось робити - тому я прошу президента Путіна допомогти нам заради Святого Миколая", - цитують його.

Церква є цінною культурною пам’яткою і прикрашена розписами Солімене, де Маттеїса, де Мура та низки інших барокових митців і скульпторів.