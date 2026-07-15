Ймовірний наступник Стармера пообіцяв бути відвертим із Трампом

Енді Бернем, який, як вважається, стане наступним прем’єр-міністром Великої Британії після відставки Кіра Стармера, заявив, що планує бути "відвертим" зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Про це він сказав у середу, 15 травня, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Бернем заявив, що буде покладатися на власну особистість, аби підтримувати стабільність у відносинах із Трампом.

"Йдеться про повагу до посади, до відносин – відносин між Великою Британією та США. Але якщо ви не погоджуєтеся з чимось, потрібно про це говорити, але робити це так, щоб певною мірою зустріти його там, де він є", – сказав Бернем.

Він також висловив сподівання на те, що має "особистість", яка дозволить йому говорити із Трампом "дуже відверто".

"Мені хотілося б думати, що я сам маю певну особистість, і я говоритиму з ним дуже відверто – так само як, на мою думку, він любить, щоб із ним спілкувалися", – додав Бернем.

Варто зауважити, що президент США від початку війни в Ірані спрямував хвилю критики на Британію та Стармера за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

Трамп навіть натякнув, що він може переглянути торішню торговельну угоду і запропонувати Лондону гірші умови на тлі свого розчарування тим, що, на його думку, Британія не надала достатньої підтримки його війні з Іраном.

Детальніше про ймовірного наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих