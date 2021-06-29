Священник церкви в Неаполе попросил Путина о средствах на реставрацию

Священник церкви Св. Николая в Неаполе обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о средствах на реставрацию здания.

Как пишет "Европейская правда", информацию об этом опубликовали ряд итальянских СМИ, среди которых Quotidiano.

Церковь эпохи барокко San Nicola alla Carità находится на реставрации с 2018 года и в последнее время столкнулась с нехваткой средств на ее завершение, из-за чего работы почти заморожены.

Священник Марио Рега рассказал, что месяцами писал письма во все возможные институты в Италии - Министерство культуры, региональные и местные органы власти - но так и не добился конкретных результатов.

Обратиться именно к России священника побудило то, что в православии Святой Николай, имя которого носит церковь, является одной из самых почитаемых фигур.

"Пришло время что-то делать - поэтому я прошу президента Путина помочь нам ради Святого Николая", - цитируют его.

Церковь является ценным культурным памятником и украшена росписями Солимене, де Маттеиса, де Мура и ряда других барочных художников и скульпторов.