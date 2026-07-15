Пентагон запровадить перевірку військових на рівень тестостерону

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Міністерство оборони США розпочне обстеження військовослужбовців-чоловіків на предмет дефіциту тестостерону.

Про це він сказав у заяві, яку опублікував у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

За його словами, перевірки стосуватимуться військових віком від 30 років і будуть включені до щорічної медичної оцінки персоналу.

Гегсет заявив, що мета програми – переконатися, що військовослужбовці мають належний рівень тестостерону для "максимальної ефективності".

"Мова не йде про штучне підвищення показників. Мова йде про відновлення та оптимізацію ваших природних здібностей", – сказав він.

Військовослужбовці молодші за 30 років також зможуть добровільно пройти таке обстеження.

Гегсет назвав ініціативу частиною концепції "Департаменту війни з високим рівнем тестостерону".

Як пише Bloomberg, заява міністра відповідає ширшим зусиллям адміністрації США щодо зменшення стигматизації навколо лікування низького рівня тестостерону.

Замісна терапія тестостероном може покращувати рівень енергії, сексуальну функцію, настрій, щільність кісткової тканини та м’язову масу у чоловіків із підтвердженим дефіцитом гормону.

Водночас вона має потенційні побічні ефекти, зокрема може впливати на фертильність, спричиняти акне, затримку рідини в організмі, збільшення кількості еритроцитів та інші ускладнення.

Зазначається, що у 2019 році Національні інститути здоров’я США досліджували можливий вплив терапії тестостероном на зменшення травм і підвищення бойової ефективності військових в екстремальних умовах. У дослідженні зазначалося, що така терапія може допомагати подолати частину фізичних і психологічних наслідків, із якими стикаються військовослужбовці під час виконання завдань.

Нагадаємо, що у вересні американський президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ про надання Міністерству оборони США додаткової назви – "Міністерство війни" (Department of War).

Відтепер міністр оборони США уповноважений використовувати додатковий титул – міністр війни – в офіційному листуванні, публічних комунікаціях, урочистих заходах та нестатутних документах виконавчої влади.

Детальніше про це у статті: Війна для Трампа: що стоїть за рішенням президента США перейменувати Пентагон.