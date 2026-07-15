Франція зробила крок до легалізації асистованого суїциду

У середу, 15 липня, французькі законодавці проголосували за легалізацію асистованого суїциду для невиліковно хворих пацієнтів.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Як зазначається, пацієнти віком від 18 років, які страждають на "серйозну та невиліковну" хворобу, що загрожує життю та досягла запущеної, незворотної або термінальної стадії, матимуть право звернутися з проханням про асистований суїцид.

Втім, це можливо лише за умови, що їхня хвороба спричиняє "нестерпні" страждання і вони здатні прийняти рішення "вільно та з повним усвідомленням обставин".

Випадки, пов’язані виключно з психологічними стражданнями, були виключені з французького законопроєкту.

У разі прохань пацієнтів, які визнаються обґрунтованими, смертельну ін’єкцію пацієнт вводитиме самостійно або її вводитиме медичний працівник, якщо пацієнт не зможе цього зробити.

Медичним працівникам буде дозволено відмовитися від введення ін’єкції, якщо вони морально проти цієї процедури, але водночас вони будуть зобов’язані скерувати пацієнта до іншої людини, яка зможе надати цю послугу.

Після завершення конституційної експертизи законопроєкт має підписати президент Франції Емманюель Макрон.

У Національних зборах за період розгляду проєкту його підтримка також дещо зменшилася. Так, під час першого голосування у травні 2025 року "за" дали 305 голосів, у березні 2026 року – вже 299, під час голосування 1 липня – 295.

У Британії у квітні провалився законопроєкт про асистовану смерть.

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