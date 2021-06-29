У Британії напали у парку на топ-посадовця МОЗ

У Британії здійнявся скандал після того, як двоє чоловіків напали у парку на головного медичного експерта Англії, професора Кріса Вітті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У соцмереах з’явилося відео, як двоє чоловіків схопили Вітті і насміхаються над ним, а він намагається вирватись.

Інцидент стався у парку Св. Джеймса у Лондоні в неділю. В поліції заявили, що знайшли нападників і провели розмову з усіма причетними до інциденту.

Прем’єр Борис Джонсон заявив, що шокований інцидентом.

I’m shocked at seeing the despicable harassment of Chief Medical Officer Chris Whitty.



I condemn the behaviour of these thugs. Our hard-working public servants should not have to face this kind of intimidation on our streets and we will not tolerate it. — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 29, 2021

"Засуджую поведінку цих хуліганів. Наші держслужбовці тяжко працюють і не повинні зазнавати такого залякування на вулицях міста. Такі речі не будуть толеруватися", - заявив він.

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Відреагували також низка інших держслужбовців і парламентарів, назвавши випадок неприйнятним.

Це вже не перший раз, коли до професора Вітті причепились на вулиці і зняли інцидент на відео.

Посада головного медичного експерта є найвищою посадою радника з медичних питань при уряді Англії. Кріс Вітті відігравав ключову роль у реагуванні Британії на пандемію коронавірусу та часто з’являвся поруч з Борисом Джонсоном на брифінгах щодо ситуації з епідемією.