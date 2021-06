У Британії напали у парку на топ-посадовця МОЗ

У Британії здійнявся скандал після того, як двоє чоловіків напали у парку на головного медичного експерта Англії, професора Кріса Вітті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У соцмереах з’явилося відео, як двоє чоловіків схопили Вітті і насміхаються над ним, а він намагається вирватись.

Інцидент стався у парку Св. Джеймса у Лондоні в неділю. В поліції заявили, що знайшли нападників і провели розмову з усіма причетними до інциденту.

Прем’єр Борис Джонсон заявив, що шокований інцидентом.

I’m shocked at seeing the despicable harassment of Chief Medical Officer Chris Whitty.



I condemn the behaviour of these thugs. Our hard-working public servants should not have to face this kind of intimidation on our streets and we will not tolerate it.