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У Британії напали у парку на топ-посадовця МОЗ

Вівторок, 29 червня 2021, 12:37

У Британії здійнявся скандал після того, як двоє чоловіків напали у парку на головного медичного експерта Англії, професора Кріса Вітті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У соцмереах з’явилося відео, як двоє чоловіків схопили Вітті і насміхаються над ним, а він намагається вирватись. 

 

Інцидент стався у парку Св. Джеймса у Лондоні в неділю. В поліції заявили, що знайшли нападників і провели розмову з усіма причетними до інциденту. 

Прем’єр Борис Джонсон заявив, що шокований інцидентом.

"Засуджую поведінку цих хуліганів. Наші держслужбовці тяжко працюють і не повинні зазнавати такого залякування на вулицях міста. Такі речі не будуть толеруватися", - заявив він. 

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Відреагували також низка інших держслужбовців і парламентарів, назвавши випадок неприйнятним.

Це вже не перший раз, коли до професора Вітті причепились на вулиці і зняли інцидент на відео. 

Посада головного медичного експерта є найвищою посадою радника з медичних питань при уряді Англії. Кріс Вітті відігравав ключову роль у реагуванні Британії на пандемію коронавірусу та часто з’являвся поруч з Борисом Джонсоном на брифінгах щодо ситуації з епідемією. 

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