В Британии напали в парке на топ-чиновника Минздрава
В Британии поднялся скандал после того, как двое мужчин напали в парке на главного медицинского эксперта Англии, профессора Криса Витти.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
В соцсетях появилось видео, как двое мужчин схватили Витти и смеются над ним, а он пытается вырваться.
Инцидент произошел в парке Св. Джеймса в Лондоне в воскресенье. В полиции заявили, что нашли нападавших и провели беседу со всеми причастными к инциденту.
Премьер Борис Джонсон заявил, что шокирован инцидентом.
I’m shocked at seeing the despicable harassment of Chief Medical Officer Chris Whitty.— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 29, 2021
I condemn the behaviour of these thugs. Our hard-working public servants should not have to face this kind of intimidation on our streets and we will not tolerate it.
"Осуждаем поведение этих хулиганов. Наши госслужащие тяжело работают и не должны испытывать такого запугивания на улицах города. Такие вещи мы не будем терпеть", - заявил он.
Отреагировали также ряд других госслужащих и парламентариев, назвав случай неприемлемым.
Это уже не первый раз, когда к профессору Витти прицепились на улице и сняли инцидент на видео.
Должность главного медицинского эксперта является самой высокой должностью советника по медицинским вопросам при правительстве Англии. Крис Витти играл ключевую роль в реагировании Британии на пандемию коронавируса и часто появлялся рядом с Борисом Джонсоном на брифингах по ситуации с эпидемией.