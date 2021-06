В Британии напали в парке на топ-чиновника Минздрава

В Британии поднялся скандал после того, как двое мужчин напали в парке на главного медицинского эксперта Англии, профессора Криса Витти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В соцсетях появилось видео, как двое мужчин схватили Витти и смеются над ним, а он пытается вырваться.

Инцидент произошел в парке Св. Джеймса в Лондоне в воскресенье. В полиции заявили, что нашли нападавших и провели беседу со всеми причастными к инциденту.

Премьер Борис Джонсон заявил, что шокирован инцидентом.

I’m shocked at seeing the despicable harassment of Chief Medical Officer Chris Whitty.



I condemn the behaviour of these thugs. Our hard-working public servants should not have to face this kind of intimidation on our streets and we will not tolerate it.