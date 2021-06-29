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В Британии напали в парке на топ-чиновника Минздрава

Вторник, 29 июня 2021, 12:37

В Британии поднялся скандал после того, как двое мужчин напали в парке на главного медицинского эксперта Англии, профессора Криса Витти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В соцсетях появилось видео, как двое мужчин схватили Витти и смеются над ним, а он пытается вырваться.

 

Инцидент произошел в парке Св. Джеймса в Лондоне в воскресенье. В полиции заявили, что нашли нападавших и провели беседу со всеми причастными к инциденту.

Премьер Борис Джонсон заявил, что шокирован инцидентом.

"Осуждаем поведение этих хулиганов. Наши госслужащие тяжело работают и не должны испытывать такого запугивания на улицах города. Такие вещи мы не будем терпеть", - заявил он.

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Отреагировали также ряд других госслужащих и парламентариев, назвав случай неприемлемым.

Это уже не первый раз, когда к профессору Витти прицепились на улице и сняли инцидент на видео.

Должность главного медицинского эксперта является самой высокой должностью советника по медицинским вопросам при правительстве Англии. Крис Витти играл ключевую роль в реагировании Британии на пандемию коронавируса и часто появлялся рядом с Борисом Джонсоном на брифингах по ситуации с эпидемией.

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