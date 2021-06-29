Європарламент покарав 8 депутатів за фейкові спостережні місії, у тому числі до Криму - ЗМІ

Європарламент покарав вісьмох депутатів та оголосив попередження ще трьом за участь у фейкових місіях спостереження за виборами або референдумами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EU Observer.

Як повідомили джерела видання, імена цих євродепутатів оприлюднили минулого тижня на зустрічі групи ЄП з підтримки демократії і координації виборів, що здійснює нагляд за місіями спостереження за виборами (Democracy Support and Election Coordination Group (DEG), вони були зачитані співголовою DEG Томасом Тобе.

П’ятеро з депутатів, що потрапили у "чорний список" - представники Франції з крайньої правої фракції "Ідентичність та демократія": Вірджині Жорон, Ерве Жювен, Жан-Лен Лакапель, Тьєррі Маріані та Філіп Олів’є. Вони, зокрема, відзначилися поїздкою до Криму на референдум щодо змін до Конституції РФ влітку 2020 року (за що троє зі списку нещодавно потрапили під санкції України) або на вибори до Казахстану.

Ще троє - представники крайніх лівих "Європейських об’єднаних лівих"/Зелених лівих Півночі" (GUE/NGL): ірландці Клер Дейлі та Мік Воллес та іспанець Ману Пінеда, які їздили на вибори до Еквадору та Венесуели.

Внесення до "чорного списку" означає заборону на участь в офіційних місіях Європарламенту для спостереження за виборами до кінця поточного року.

Депутати, які отримали попередження - ще двоє членів GUE/NGL, депутатка від Франції Лейла Шайбі та від Іспанії Ідоя Вільянуева Руїс, які також їздили до Еквадору, а також - італієць Фульвіо Мартушелло від Європейської народної партії, найбільшої фракції, друг експрем’єра Італії Сильвіо Берлусконі. Він їздив на вибори до Казахстану.

EUobserver сконтактував з 11 євродепутатами, що потрапили у чорний список або отримали попередження.

Пресслужба Пінеди відповіла, що той "обізнаний з правилами неофіційних місій, у яких брав участь, відтак ніколи не виступав від імені Європарламенту і не діяв у спосіб, як ніби він був там у рамках свого мандату". Решта залишили запит без відповіді або відмовились від коментарів.