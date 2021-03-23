Зеленський запровадив санкції проти євродепутатів, що їздили до окупованого Криму
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки та оборони проти кількох французьких євродепутатів, які їздили до окупованого Криму.
Відповідний указ оприлюднив Офіс президента увечері 23 березня, повідомляє "Європейська правда".
У додатку фігурують троє європарламентарів - Вірджині Жорон, представниця крайньої правої політичної групи "Ідентичність та демократія", та її двоє колег з цієї ж групи - євродепутати Жан-Лен Лакапель та Олів’є Філіпп.
Санкції запроваджуються на 3 роки і передбачають:
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України.
У документі не згадується причина для запровадження санкцій проти зазначених осіб, та найімовірніше це - візит до окупованого Криму у складі делегації французьких євродепутатів влітку 2020 року - для спостереження за голосуванням щодо поправок до Конституції РФ. Делегацію очолював депутат Європарламенту, член комітету у закордонних справах, президент Асоціації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані.
Імена усіх трьох фігурують у матеріалах "Крим. Реалії" та RFI.
Також їх вніс до своєї бази даних сайт "Миротворець", звинувачуючи їх у замаху на територіальну цілісність України, незаконному перетину кордону, участі у пропагандистських заходах РФ для спроби легалізації протиправної анексії Криму.
Нагадаємо, Європарламент дистанціювався від їхнього візиту, зазначивши, що ці французькі євродепутати не є офіційною делегацією.