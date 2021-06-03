Угорщина програла у Суді ЄС позов щодо санкцій проти неї

Суд ЄС відхилив позов Угорщини щодо ухваленої Європарламентом резолюції, якою він підтримав початок санкційної процедури проти країни у зв’язку з тривалим порушенням Будапештом правил та цінностей Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", рішення суду оприлюднили 3 червня.

Суд встановив, що Європарламент не повинен був враховувати у підрахунку голосів за прийняття резолюції голоси тих, хто утримався - саме це процедурне питання оскаржила Угорщина.

Йдеться про резолюцію від 12 вересня 2018 року, якою Європарламент закликав Раду ЄС визнати, за статтею 7(1) Угоди ЄС, наявність ризику серйозного порушення Угорщиною засадничих цінностей ЄС. Її підтримали 448 голосами "за" та 197 "проти", 48 депутатів утрималися.

У схваленій Європейським парламентом доповіді, яка закликає почати санкційну процедуру проти Будапешта, засуджувався тиск на незалежні медіа країни, усунення від посад незалежних суддів, унеможливлення роботи неурядових організацій, які надають допомогу мігрантам та біженцям, та ситуація з антисемітизмом.

Процедура вимагає, що для заклику застосування ст. 7 Лісабонського договору (договору ЄС) необхідно дві третини відданих голосів. Регламент передбачає, що при цьому враховуються лише голоси "за" або "проти", крім специфічних випадків, тому для визначення порогу 2/3 голоси тих, хто утрималися, не брали до уваги.

Угорщина заявила, що голосування було "недійсним" і подала позов, вимагаючи скасувати резолюцію.

"Суд… відхилив позов. По-перше, Суд встановив, що оспорювана резолюція підлягає судовому розгляду згідно зі ст. 263 Договору про функціонування ЄС. По-друге, Суд вважає, що голоси євродепутатів, які утрималися, не повинні були враховуватися для визначення того, чи було досягнено більшості у дві третини голосів", - йдеться у рішенні.

Суд аргументував свою позицію тим, що утримання від голосування має на увазі відмову від зайняття позиції "за" чи "проти", відтак це не можна трактувати як "відданий голос" і такі голоси не повинні враховуватися для визначення більшості 2/3 голосів.

"Крім того, суд вважає, що виключення голосів "утримався" у підрахунку відданих голосів… не суперечить принципам демократії чи рівноправного ставлення, зокрема, враховуючи те, що депутати, які утрималися, діяли з повним знанням, оскільки їм заздалегідь було відомо, що утримання від голосування не рахуватиметься як голос", - додають у рішенні.