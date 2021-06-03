Венгрия проиграла в Суде ЕС иск о санкциях против нее

Суд ЕС отклонил иск Венгрии по принятой Европарламентом резолюции, которой он поддержал начало санкционной процедуры против страны в связи с длительным нарушением Будапештом правил и ценностей Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", решение суда обнародовали 3 июня.

Суд установил, что Европарламент не должен был учитывать при подсчете голосов за принятие резолюции голоса воздержавшихся - именно этот процедурный вопрос обжаловала Венгрия.

Речь идет о резолюции от 12 сентября 2018 года, которой Европарламент призвал Совет ЕС признать, по статье 7 (1) Соглашения ЕС, наличие риска серьезного нарушения Венгрией основных ценностей ЕС. Ее поддержали 448 голосами "за" и 197 "против", 48 депутатов воздержались.

В принятом Европейским парламентом докладе, который призывает начать санкционную процедуру против Будапешта, осуждалось давление на независимые медиа страны, отстранения от должностей независимых судей, невозможность работы неправительственных организаций, оказывающих помощь мигрантам и беженцам, и ситуация с антисемитизмом.

Процедура предполагает, что для призыва применения ст. 7 Лиссабонского договора (контракта) необходимо две трети поданных голосов. Регламент предусматривает, что при этом учитываются только голоса "за" или "против", кроме специфических случаев, поэтому для определения порога 2/3 голосов тех, кто воздержался, не принимали во внимание.

Венгрия заявила, что голосование было "недействительным" и подала иск, требуя отменить резолюцию.

"Суд... отклонил иск. Во-первых, Суд установил, что оспариваемая резолюция подлежит судебному разбирательству согласно ст. 263 Договора о функционировании ЕС. Во-вторых, Суд считает, что голоса евродепутатов, которые воздержались, не должны были учитываться для определения того, было ли достигнуто большинство в две трети голосов", - говорится в решении.

Суд аргументировал свою позицию тем, что воздержание от голосования подразумевает отказ от занятия позиции "за" или "против", поэтому это нельзя трактовать как "отданный голос" и такие голоса не должны учитываться для определения большинства в 2/3 голосов.

"Кроме того, суд считает, что исключение голосов воздержавшихся при подсчете отданных голосов... не противоречит принципам демократии или равноправного отношения, в частности, учитывая то, что депутаты, которые воздержались, действовали с полным знанием, поскольку им заранее было известно, что воздержание от голосования не будет учитываться как голос", - добавляют в решении.