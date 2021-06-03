ЄС і Британія домовилися про риболовлю на тлі суперечки у Ла-Манші

Євросоюз та Велика Британія уклали угоду, яка встановлює обмеження вилову для спільно керованих рибних запасів на 2021 рік, що є першою щорічною угодою за новим торговим пактом між Лондоном та Брюсселем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Єврокомісії.

"Ця угода забезпечує передбачуваність і безперервність для наших флотів з остаточним дозволеним загальним виловом до кінця року", - заявив єврокомісар з питань рибальства Вірджинюс Сінкявічюс.

Угода встановлює загальний допустимий вилов (TAC) для 75 спільних рибних запасів на 2021 рік, а також для деяких глибоководних запасів на 2021 і 2022 роки. Вона також забезпечує чіткість обмежень доступу для видів, що не належать до квот.

Згідно з новою Угодою про торгівлю та співробітництво, 25% попередньої квоти ЄС у водах Британії буде передано Британії з цього моменту до червня 2026 року, з конкретним річним відсотком TAC, узгодженим для кожного рибного запасу. Взаємний доступ до вод один одного тепер надається через систему ліцензування риболовних суден.

Доступ до риболовецьких вод спровокував кілька суперечок за п’ять місяців з моменту виходу Британії з єдиного ринку та митного союзу блоку на початку року.

На початку цього місяця між Британією та Францією вибухнула нова суперечка щодо доступу французьких рибальських човнів до вод навколо острова Джерсі, причому французькі судна скаржились, що видані їм ліцензії включають умови, які не були включені в торгову угоду. Ця суперечка залишається невирішеною.