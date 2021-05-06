Британія відправила військові кораблі до острова Джерсі на тлі суперечки про рибу із Францією

Велика Британія направила до острова Джерсі у протоці Ла-Манш два військових кораблі через суперечку з Францією щодо прав на вилов риби та можливу блокаду острова французькими рибалками.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Два судна Королівського флоту патрулюють води навколо Джерсі, коли близько 80 французьких човнів протестують у головному порту острова через права на риболовлю після Brexit.

Рибалки в порту Сент-Гелієр заявляють, що їх права несправедливо обмежуються ліцензіями, виданими островом за системою, запущеною минулого тижня.

Офіс британського прем’єра заявив, що направив два кораблі ВМС, які прибули в четвер вранці, "контролювати ситуацію".

HMS Severn, який раніше використовувався для супроводження військових кораблів російського флоту біля англійського узбережжя, та HMS Tamar, зазвичай використовуються для захисту рибальства - моряки можуть сідати на інші катери для проведення виїзних перевірок.

Джерсі - один з Нормандських островів площею 118 квадратних кілометрів неподалік узбережжя Нормандії. Формально він не входить до складу Великої Британії, але тут діє британська юрисдикція ("коронне володіння"). Водночас Франція забезпечує майже всі потреби Джерсі в електриці й зараз погрожує відключити острів від електропостачання.

Французькі рибалки скаржились на те, що їм заборонено працювати в британських водах через труднощі з отриманням ліцензій. За угодою з ЄС, французькі оператори суден повинні показати історію риболовлі в цьому районі, щоб отримати ліцензію.

Джерсі має єдине право видавати ліцензії, і станом на минулий тиждень усі рибальські човни повинні були мати ліцензію на діяльність там.

У п’ятницю уряд Джерсі надав 41 дозвіл французьким рибальським суднам, які оснащені технологією, що дозволяє їх знаходити. Але французький уряд стверджував, що до списку затверджених кораблів входять подальші вимоги, які "не були домовлені і не обговорювались, і про які нас не повідомляли".