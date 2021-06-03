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ЄС та Україна розпочали кібердіалог - посол

Четвер, 3 червня 2021, 14:06

Європейський Союз та Україна розпочали діалог з питань кібербезпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"ЄС веде кібердіалог із дуже небагатьма країнами. Сьогодні розпочали з Україною - державою на передовій, яка має досвід атак на критично важливу інфраструктуру та чесність виборів. Підтверджуємо нашу спільну відданість відкритому та безпечному кіберпростору та узгодженню України з правовою/інституційною базою ЄС", - написав Маасікас у Twitter.

Раніше повідомлялося, що низка положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині цифровізації потребують оновлення, щоб зафіксувати досягнення України у цій сфері за останні роки.

План інтеграції в цифровий ринок ЄС, який реалізує Україна, передбачає, зокрема, запровадження Європейського кодексу електронних комунікацій і посилення кібербезпеки.

Важливими аспектами інтеграції України у цифровий ринок Євросоюзу також є захист персональних даних, електронні довірчі послуги та скасування роумінгу з державами-членами ЄС. Крім того, Україна та Євросоюз працюють над взаємним визнанням "цифрових зелених сертифікатів".

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