Амстердам тестує безпілотні електричні човни для перевезень каналами

Амстердам випробовує безпілотні електричні човни для виконання таких завдань, як збір сміття і перевезення пасажирів по каналах міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Майже 100 кілометрів каналів міста використовувалися для транспорту задовго до того, як легкові і вантажні автомобілі почали з'являтися на дорогах. Тепер проєкт під назвою Roboat спрямований на розробку нових способів навігації водними шляхами без участі людини за кермом.

Стефан ван Дейк, директор з інновацій Амстердамського інституту перспективних столичних рішень, який співпрацює з Массачусетським технологічним інститутом, сказав, що ця технологія "дуже актуальна в дуже складних портових операціях, коли у вас багато кораблів і багато причалів і пірсів. Там ви дійсно можете підвищити безпеку за допомогою автономних систем, але також зробити їх більш ефективними та забезпечити цілодобову роботу без вихідних".

На нещодавній демонстрації один чотириметровий електричний човен проплив повз повнорозмірну копію трищоглового торгового судна XVIII століття "Амстердам" для символічного фото.

Потім він повинен навчитися маневрувати в потоках каналів Амстердама, які заповнені приватними човнами та круїзами для туристів.

Роботи оснащені помаранчевими пропелерами і чотирма підрулюючими пристроями, які живляться від електричної батареї. Вони можуть розвивати швидкість близько 6 км на годину і працювати протягом 12-24 годин, залежно від типу акумулятора і навантаження.

Вони управляються віддалено за допомогою комп'ютера, який обробляє дані з камер і датчиків, скануючи райони навколо судна, виявляючи нерухомі і рухомі об'єкти. Човни мають модульну конструкцію, тому їх можна легко пристосувати для різних цілей, перевезення вантажів або робітників.

Розробники кажуть, що їм все ще потрібно від двох до чотирьох років, щоб удосконалити технологію автономного керування

Перш ніж човни можна буде запустити в роботу, їх розробникам також необхідно подолати законодавчі перешкоди та проблеми конфіденційності.