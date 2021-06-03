ЄС: кримський "вирок" Чубарову є незаконним

Європейський Союз не визнає "вирок" незаконного суду в Сімферополі, винесений 1 червня главі Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника ЄС із зовнішніх справ, оприлюдненій у четвер 3 червня.

"1 червня так званий "російський суд" в українському місті Сімферополі заочно засудив Рефата Чубарова, голову Меджлісу, органу самоврядування кримськотатарського народу, до шести років позбавлення волі і штрафу за політично мотивовані звинувачення. Європейський Союз не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією і тому не визнає цей "вирок" незаконного суду", - йдеться у заяві.

"Вирок пану Чубарову є серйозним порушенням його прав людини і ще одним прикладом переслідування кримськотатарської громади російською "владою", - додається в заяві.

У ЄС вважають, що це рішення також свідчить про серйозне погіршення прав людини на Кримському півострові після його незаконної анексії.

"Заборона на діяльність Меджлісу повинна бути скасована без подальшого зволікання. ЄС наполягає, що всі незаконно затримані українські громадяни на Кримському півострові повинні бути негайно звільнені", - сказано у заяві.

Так званий суд окупованого Криму 1 червня "засудив" до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, штрафу та виправних робіт голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Чубарова визнали винним за нібито "організацію масових заворушень" 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.

У зв’язку з рішенням "суду" окупованого Криму омбудсмен Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту посилити тиск на агресора.