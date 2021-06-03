ЕС: крымский "приговор" Чубарову - незаконный

Европейский Союз не признает "приговор" незаконного суда в Симферополе, вынесенный 1 июня главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представителя ЕС по внешним делам, обнародованном в четверг 3 июня.

"1 июня так называемый "российский суд" в украинском городе Симферополе заочно приговорил Рефата Чубарова, председателя Меджлиса, органа самоуправления крымскотатарского народа, к шести годам лишения свободы и штрафу за политически мотивированные обвинения. Европейский Союз не признает незаконной аннексии Крымского полуострова Россией и поэтому не признает этот "приговор" незаконного суда", - говорится в заявлении.

"Приговор господину Чубарову является серьезным нарушением его прав человека и еще одним примером преследования крымскотатарской общины российской "властью", - добавляется в заявлении.

В ЕС считают, что это решение также свидетельствует о серьезном ухудшении прав человека на Крымском полуострове после его незаконной аннексии.

"Запрет на деятельность Меджлиса должна быть отменен без дальнейшего промедления. ЕС настаивает, что все незаконно задержанные украинские граждане на Крымском полуострове должны быть немедленно освобождены", - говорится в заявлении.

Так называемый суд оккупированного Крыма 1 июня "приговорил" к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу и исправительным работам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Чубарова признали виновным за якобы "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014 под стенами крымского парламента.

В связи с решением "суда" оккупированного Крыма омбудсмен Людмила Денисова призвала международное сообщество усилить давление на агрессора.