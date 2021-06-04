Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Путін оголосив про завершення укладання труб першої нитки "Північного потоку-2"

Сенат Чехії готується голосувати за відсторонення Земана, уряд - проти

Посли ЄС схвалили заборону для білоруських літаків приземлятися в аеропортах Євросоюзу - ЗМІ

Cерія вибухів прогриміла на складах боєприпасів у Сербії






Скандал із трансплантаціями у Болгарії: "племінники" з України віддавали нирки багатим "дядечкам"

П'ятниця, 4 червня 2021, 14:53

У Болгарії розгорівся скандал після того, як стали відомо, що державна лікарня виконувала операції з пересадки органів, ймовірно, з порушенням законодавства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Міністерство охорони здоров'я Болгарії повідомило, що при колишньому уряді Бойко Борисова державна лікарня пересаджувала органи бідних живих донорів багатим "дядечкам", у зв'язку з чим у міністерства "є всі підстави вважати, що вони не є родичами, як того вимагає закон".

Повідомляється, що високопоставлений урядовий чиновник отримав таким чином трансплантацію печінки та зумів перейти в початок списку очікування.

За останні два роки в державній лікарні було проведено 14 операцій з пересадки нирки від живих донорів, і в документах вказано, що всі донори нирок - бідні "племінники" з України та Молдови, а одержувачі - багаті "дядечки" з таких країн, як Ізраїль, Японія та Оман.

Міністр охорони здоров'я Стойко Кацаров заявив, що багато хто з багатих "дядечків", які отримали нирки, використовували фальшиві особистості.

Хоча підозри щодо порушення правил трансплантації в країні існують вже давно, це перший раз, коли така практика була підтверджена урядом. Міністерство охорони здоров'я побоюється, що це викриття отримає сильний міжнародний резонанс.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Болгарія ЄвроЖиття
powered by lun.ua