Чехія планує виплатити компенсації ромським жінкам, яких примусово стерилізували

У п'ятницю нижня палата чеського парламенту схвалила закон про виплату компенсацій ромським жінкам, стерилізованих проти волі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Очікується, що після остаточного затвердження рішення до 400 ромських жінок матимуть право вимагати одноразову компенсацію в розмірі 300 тисяч чеських крон (14 350 доларів США).

За комунізму стерилізація була напівофіційним інструментом обмеження чисельності ромів на території нинішньої Чехії. Але така практика тривала і після падіння комунізму в 1989 році, свідчить звіт національного омбудсмена за 2005 рік.

Право на компенсацію матимуть жінки, які були незаконно стерилізовані в період з 1966 по 2012 рік. У них буде до трьох років з моменту вступу в силу закону для подання позовів.

Законопроєкт ще мають затвердити верхня палата парламенту, Сенат, і президент Чехії Мілош Земан.

У 2009 році уряд вибачився перед жінками, але компенсація не була їм виплачена.