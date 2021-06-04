Чехия планирует выплатить компенсации ромским женщинам, которых принудительно стерилизовали

В пятницу нижняя палата чешского парламента одобрила закон о выплате компенсаций ромским женщинам, стерилизованным против воли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Ожидается, что после окончательного утверждения решения до 400 цыганских женщин будут иметь право требовать единовременную компенсацию в размере 300 000 чешских крон (14 350 долларов США).

При коммунизме стерилизация была полуофициальным инструментом ограничения численности ромов на территории нынешней Чехии. Но такая практика продолжалась и после падения коммунизма в 1989 году, свидетельствует отчет национального омбудсмена за 2005 год.

Право на компенсацию получат женщины, которые были незаконно стерилизованы в период с 1966 по 2012 год. У них будет до трех лет с момента вступления в силу закона для подачи исков.

Законопроект еще должны утвердить верхняя палата парламента, Сенат, и президент Чехии Милош Земан.

В 2009 году правительство извинилось перед женщинами, но компенсация не была им выплачена.