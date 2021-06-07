Зеленский верит, что Байден все еще мог бы остановить "Северный поток-2"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент США Джо Байден все еще мог бы остановить газопровод "Северный поток-2", если бы действительно этого захотел.

Об этом он рассказал в интервью изданию Axios, пишет "Европейская правда".

"Я уверен. Я считаю, что даже если бы остался всего один процент (недостроенного газопровода. - Ред.), все равно можно было бы остановить такой серьезный рычаг, который Россия будет иметь в будущем, чтобы влиять на энергетическую безопасность Европу в целом, включая Украину", - сказал Зеленский.

"Более того, все сейчас в руках только президента США, и я уверен, что он это знает, и его команда это знает, они это знают. Даже если мы иногда слышим такие сообщения, как: он готов, это было давно, его нужно было остановить раньше - тем не менее, они все понимают, они прагматичные люди, что сейчас у них есть большая вероятность, единственная, и она находится в руках только Соединенных Штатов Америки", - добавил президент Украины.

Зеленский назвал "Северный поток-2" настоящим оружием в руках РФ, отметив, что "не очень понятно... что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой страной, как Соединенные Штаты".

Он также рассказал, что узнал о решении администрации Байдена об отказе от серьезных санкций против трубопровода из СМИ, и ему пришлось прослушать брифинг в Белом доме для журналистов, чтобы получить объяснения решения.

В то же время Зеленский верит в то, что Джо Байден - это Майкл Джордан в политике, который "убаюкивал" внимание соперников ложным чувством победы, а затем "забирал победу в последнюю минуту".

"Если это не так, это будет очень большим сожалением не только для меня. Будет ощущение, что в этих обстоятельствах у России будет отличный шанс получить преимущество над Соединенными Штатами", - сказал Зеленский.

Напомним, по данным источников Axios, Белый дом рассматривал возможность пригласить президента Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джо Байденом до его саммита с президентом РФ, но отказался от этой идеи из-за смены руководства "Нафтогаза".