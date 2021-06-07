У Польщі розбився невеликий літак, троє постраждалих

У Польщі в Підкарпатському воєводстві розбився легкомоторний літак з трьома людьми на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Інцидент стався у неділю ввечері. Інформацію про аварію пожежна команда отримала приблизно о 17.30.

Коли прибули пожежники, на місці вже був вертоліт польської медичної авіаційної рятувальної служби та швидкої допомоги.

Троє людей, які подорожували на невеликому літаку, були доставлені до лікарень. Пожежна служба не надає інформацію про їхній стан.

Пожежники убезпечили місце події та обмежили витік палива з літака.

Причини катастрофи з'ясовує Державна комісія з розслідування авіаційних аварій.