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В Польше разбился небольшой самолет, трое пострадавших

Понедельник, 7 июня 2021, 11:21

В Польше в Подкарпатском воеводстве разбился легкомоторный самолет с тремя людьми на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Информацию об аварии пожарная команда получила примерно в 17.30.

Когда прибыли пожарные, на месте уже находился вертолет польской медицинской авиационной спасательной службы и скорой помощи.

Трое человек, которые путешествовали на небольшом самолете, были доставлены в больницу. Пожарная служба не предоставляет информацию об их состоянии.

Пожарные обезопасили место происшествия и ограничили утечку топлива из самолета.

Причины катастрофы выясняет Государственная комиссия по расследованию авиационных аварий.

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