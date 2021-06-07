В Польше разбился небольшой самолет, трое пострадавших

В Польше в Подкарпатском воеводстве разбился легкомоторный самолет с тремя людьми на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Информацию об аварии пожарная команда получила примерно в 17.30.

Когда прибыли пожарные, на месте уже находился вертолет польской медицинской авиационной спасательной службы и скорой помощи.

Трое человек, которые путешествовали на небольшом самолете, были доставлены в больницу. Пожарная служба не предоставляет информацию об их состоянии.

Пожарные обезопасили место происшествия и ограничили утечку топлива из самолета.

Причины катастрофы выясняет Государственная комиссия по расследованию авиационных аварий.