Посли G7 вітають проєкт реформи СБУ, закликають Раду схвалити його

Посли країн Групи семи привітали представлений 3 червня проєкт реформи Служби безпеки України і закликали Верховну раду схвалити його.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у Twitter послів G7.

"Посли країн G7 вітають проєкт закону про СБУ, який був представлений 3 червня. Він забезпечує надійну основу для реальних реформ, поступової відмови від досудових повноважень слідчих органів, зменшення штату та демілітаризації. Ми вітаємо лідерство президента Зеленського у проведенні цієї реформи" - йдеться у заяві послів.

"Посли заохочують український парламент скористатися цією значною можливістю та прийняти цей закон. Якщо його впровадити, це буде великим кроком вперед у розвитку СБУ в сучасне контррозвідувальне агентство, яке працює відповідно до передової міжнародної практики" - наголосили дипломати.

Як повідомлялося, Міжнародна дорадча група, до складу якої входять представники ЄС, НАТО та США, висловила підтримку законопроєкту про Службу безпеки України (СБУ) в редакції, представленій 3 червня.

Детальніше про реформу читайте у статті: Без слідства та ізоляторів: що змінили і що залишили у проєкті реформи СБУ