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Послы G7 приветствуют проект реформы СБУ: призывают Раду принять его

Понедельник, 7 июня 2021, 12:46

Послы стран Группы семи приветствовали представленный 3 июня проект реформы Службы безопасности Украины и призвали Верховную Раду принять его.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в Twitter послов G7.

"Послы стран G7 приветствуют проект закона о СБУ, который был представлен 3 июня. Он обеспечивает надежную основу для реальных реформ, постепенного отказа от досудебных полномочий следственных органов, уменьшение штата и демилитаризации. Мы приветствуем лидерство президента Зеленского в проведении этой реформы", - говорится в заявлении послов.

"Послы поощряют украинский парламент воспользоваться этой значительной возможностью и принять этот закон. Если его внедрить, это будет большим шагом вперед в развитии СБУ в современное контрразведывательное агентство, которое работает в соответствии с передовой международной практикой" - отметили дипломаты.

Как сообщалось, Международная консультационная группа, в состав которой входят представители ЕС, НАТО и США, выразила поддержку законопроекту о Службе безопасности Украины (СБУ) в редакции, представленной 3 июня.

Подробнее о реформе читайте в статье: Без следствия и изоляторов: что изменили и что оставили в проекте реформы СБУ

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Реформа СБУ G7 (группа семи)
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