Віцепрем'єрка: мовчання щодо членства України - найбільша помилка НАТО

Україна очікує від НАТО в майбутньому почути можливу дату щодо членства і вважає найбільшою помилкою мовчання союзників.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час конференції "Демократія у дії", що відбувається у Києві.

"Бухарестський саміт (у 2008 році, - ред.) був безумовно історичною подією, і тепер нам потрібні історичні відповіді. І такою історичною відповіддю буде те, що ми очікуємо побачити не тільки на тлі майбутнього саміту, але ми хочемо побачити відповідь і день, який буде видимим для членства України в НАТО", - сказала Стефанішина.

За її словами, Україна вже робить внесок у колективну оборону і політику безпеки, фактично зміцнюючи південний фланг НАТО, для якого у НАТО поки немає стратегії взагалі, тоді як в України є стратегія захисту своїх кордонів.

"Йдеться не про відповідь України на питання, а про зобовязання союзників, які вони взяли на себе 13 років тому. І після 13 років мовчання українці та лідери України розуміють, що мовчання не приносить відповідей від іншої сторони. Це абсолютно найбільша помилка, яку могли зробити союзники, - не давати відповідь Україні та Грузії щодо позиції, яка вже була зафіксована на Бухарестському саміті", - сказала вона.

Віцепрем'єрка також розповіла, що представники української влади регулярно чують не тільки у Вашингтоні, але й у багатьох столицях – Франції, Італії, Німеччини про те, що "ніхто не хоче антагонізувати з Росією, всі бояться дратувати росіян, і що давати відповіді та втілювати обіцянки, які були дані нашій країні в 2008 році, будуть тільки після зміни керівництва у Росії".

Раніше заступник генсека НАТО заявив, що саміт у своєму підсумковому рішенні підтвердить політику відкритих дверей для України та Грузії, але не буде готовий піти далі.

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