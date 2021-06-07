Вице-премьер: молчание о членстве Украины - самая большая ошибка НАТО

Украина ожидает от НАТО в будущем услышать возможную дату относительно членства и считает самой большой ошибкой молчание союзников.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время конференции "Демократия в действии", которая проходит в Киеве.

"Бухарестский саммит (в 2008 году - ред.) был безусловно историческим событием, и теперь нам нужны исторические ответы. И таким историческим ответом будет то, что мы ожидаем увидеть не только на фоне предстоящего саммита, но мы хотим увидеть ответ и день, который будет видимым для членства Украины в НАТО", - сказала Стефанишина.

По ее словам, Украина уже делает вклад в коллективную оборону и политику безопасности, фактически укрепляя южный фланг НАТО, для которого у НАТО пока нет стратегии вообще, тогда как у Украины есть стратегия защиты своих границ.

"Речь идет не об ответе Украины на вопрос, а об обязательствах союзников, которые они взяли на себя 13 лет назад. И после 13 лет молчания украинцы и лидеры Украины понимают, что молчание не приносит ответов от другой стороны. Это абсолютно самая большая ошибка, которую могли сделать союзники, - не давать ответ Украине и Грузией относительно позиции, которая уже была зафиксирована на Бухарестском саммите", - сказала она.

Вице-премьер также рассказала, что представители украинской власти регулярно слышат не только в Вашингтоне, но и во многих столицах - Франции, Италии, Германии о том, что "никто не хочет антагонизировать с Россией, все боятся раздражать русских, и отвечать и воплощать обещания, которые были даны нашей стране в 2008 году, будут только после смены руководства в России".

Ранее заместитель генсека НАТО заявил, что саммит в своем итоговом решении подтвердит политику открытых дверей для Украины и Грузии, но не будет готов пойти дальше.