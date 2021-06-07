Італійські неонацисти планували вибух на базі НАТО - поліція

Антитерористична поліція Італії заявила про ліквідацію крайньо правого екстремістського угрупування, яке нібито планувало влаштувати вибух на базі НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Карабінери вилучили фотографії Гітлера, свастики і книгу зі списком єврейських прізвищ під час скоординованих рейдів в понеділок в будинках 12 членів "Римського арійського ордена", групи прихильників переваги білої раси, натхненної нацистами. Одна з обвинувачених була визнана переможницею онлайн-конкурсу краси Міс Гітлер у 2019 році, назвавши себе міс Євою Браун.

Розслідування почалося в 2019 році як частина ширшого розслідування прихильників переваги білої раси та ультраправих рухів. У заяві поліції йдеться, що ця група "займається публікацією расистського і дискримінаційного контенту, який заперечує Голокост, відео і зображень в соціальних мережах".

Спеціалізована група поліцейських зосередила увагу на обміні екстремістськими матеріалами на сторінках у Facebook і в співтовариствах в російській соціальній мережі VKоntakte, де члени групи нібито підбурювали до вчинення насильницьких дій проти євреїв і іммігрантів.

Слідчі заявили, що поліція вирішила провести затримання після отримання доступу до групи в WhatsApp під назвою Judenfrei League - "judenfrei" - це термін, який нацисти використовували для опису територій, "очищених" від євреїв під час Голокосту, члени якої нібито ділилися інструкціями про те, як виробляти саморобні вибухові речовини в рамках плану проти бази НАТО.

Суддя наказав 12 особам, звинуваченим в розпалюванні расової та релігійної ненависті, щотижня з'явитися в поліцейську дільницю до тих пір, поки не буде прийнято рішення про пред'явлення їм офіційного звинувачення.