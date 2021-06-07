Итальянские неонацисты планировали взрыв на базе НАТО - полиция

Антитеррористическая полиция Италии заявила о ликвидации крайне правой экстремистской группировки, которая якобы устроить взрыв на базе НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Карабинеры изъяли фотографии Гитлера, свастики и книгу со списком еврейских фамилий во время скоординированных рейдов в понедельник в домах 12 предполагаемых членов "Римского арийского ордена", группы сторонников превосходства белой расы, вдохновленной нацистами. Одна из обвиняемых была признана победительницей онлайн-конкурса красоты Мисс Гитлер в 2019 году, назвав себя мисс Евой Браун.

Расследование началось в 2019 году как часть более широкого расследования сторонников превосходства белой расы и ультраправых движений. В заявлении полиции говорится, что эта группа "занимается публикацией расистских и дискриминационных, вдохновленных нацистами, антисемитского и отрицающего Холокост контента, видео и изображений в социальных сетях".

Специализированная группа полицейских сосредоточила внимание на обмене экстремистских материалах на страницах Facebook и в сообществах в российской социальной сети VKоntakte, где члены группы якобы подстрекали к совершению насильственных действий против евреев и иммигрантов.

Следователи заявили, что полиция решила провести задержания после доступа к группе в WhatsApp под названием Judenfrei League - "judenfrei" - это термин, который нацисты использовали для описания территорий, "очищенных" от евреев во время Холокоста, члены которой якобы делились инструкциями о том, как производить самодельные взрывчатые вещества в рамках плана против базы НАТО.

Судья приказал 12 лицам, обвиненным в разжигании расовой и религиозной ненависти, еженедельно явиться в полицейский участок до тех пор, пока не будет принято решение о предъявлении им официального обвинения.