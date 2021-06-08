У Польщі під час тренувань винищувач помилково обстріляв інший винищувач

У Польщі під час тренувань на полігоні в Надажицях пілот-винищувач МіГ-29 помилково обстріляв машину, з якою він летів у парі.

Про це пише польське видання Onet, повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався ще 14 травня, але преса повідомила про нього тільки тепер. Як стало відомо від пілотів, при такому типі калібру куль трагедії вдалось уникнути дивом. В обстріляного винищувача у результаті з’явилися отвори в корпусі та була пошкоджена конструкція.

Попри обстріл пілот іншого МіГ благополучно приземлився. Технічні працівники тільки на місці помітили пошкодження винищувача.

У Міноборони Польщі підтвердили, що державна комісія з розслідування авіаційних подій розслідує авіаційний інцидент, пов'язаний з пошкодженням корпусу літака МіГ-29 під час навчань на полігоні в Надажицях. Однак в Міноборони відмовилися відповідати на питання про обставини цього інциденту.

Пілоти заявили виданню, що випадки, коли один винищувач підстрілює свого "напарника" вкрай рідкісні. Вони вважають, що в цій ситуації винна невдала система тренувань.



