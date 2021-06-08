В Польше во время тренировок истребитель по ошибке обстрелял другой истребитель

В Польше во время тренировок на полигоне в Надажицах пилот-истребитель МиГ-29 по ошибке обстрелял машину, с которой он летел в паре.

Об этом пишет польское издание Onet, сообщает "Европейская правда".

Инцидент произошел еще 14 мая, но пресса сообщила о нем только сейчас. Как стало известно от пилотов, при таком типе калибра пуль трагедии удалось избежать чудом. У обстрелянного истребителя в результате появились отверстия в корпусе и была повреждена конструкция.

Несмотря на обстрел пилот другого МиГ благополучно приземлился. Технические работники только на месте заметили повреждения истребителя.

В Минобороны Польши подтвердили, что государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий расследует авиационный инцидент, связанный с повреждением корпуса самолета МиГ-29 во время учений на полигоне в Надажицах. Однако в Минобороны отказались отвечать на вопросы об обстоятельствах этого инцидента.

Пилоты заявили изданию, что случаи, когда один истребитель подстреливает своего "напарника" крайне редки. Они считают, что в этой ситуации виновата неудачная система тренировок.