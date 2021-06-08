Українці з країн Європи написали генсеку НАТО перед самітом Альянсу

Європейський конгрес українців (ЄКУ) перед самітом НАТО закликав Альянс прискорити надання Україні Плану дій щодо членства, нагадавши про рішення Бухарестського саміту у 2008 році.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у листі до Єнса Столтенберга, опублікованому організацією.

"ЄКУ закликає вас та усіх країн-членів рішуче підтвердити рішення НАТО, ухвалені на Бухарестському саміті, а саме політику відкритих дверей щодо членства у НАТО України та Грузії, та нагадує про п. 23 декларації саміту, яка надає міністрам закордонних справ країн-членів повноваження вирішувати щодо надання плану дій щодо членства Україні та Грузії. Закликаємо вас прискорити надання Україні ПДЧ під час міністерської зустрічі Північноатлантичної ради у грудні 2021 року", - зазначають у ньому.

В листі нагадують, що за останні місяці світ міг бачити безпрецедентне нарощення Росією своїх військ біля кордонів з Україною та в окупованому Криму.

Наголошують також, що сучасна Росія ігнорує демократичні цінності та міжнародний правопорядок і намагається дестабілізувати Європу дезінформаційними кампаніями та актами агресії, як, наприклад, у Чехії та Болгарії (вочевидь, мають на увазі серію вибухів на складах боєприпасів, до яких могли бути причетними російські агенти).

"Щоб протидіяти зростаючій російській загрозі, Європейський конгрес українців долучається до країн Бухарестської дев’ятки і закликає до ширшої присутності Альянсу у Східній Європі та більшої безпеки у Чорноморському регіоні. Чіткий меседж на підтримку ПДЧ для України допоможе стримати подальшу агресію з боку Росії", - зазначають у листі.

Європейський конгрес українців був заснований у Лондоні у 1949 році і позиціонує себе як міжнародна координаційна організація, що представляє інтереси українців у Європі.

Нагадаємо, заступник генсека НАТО заявив, що саміт Альянсу у своєму підсумковому рішенні підтвердить політику відкритих дверей для України та Грузії, але не буде готовий піти далі.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна очікує від НАТО в майбутньому почути можливу дату щодо членства і вважає найбільшою помилкою мовчання союзників.

Відеоверсію пояснень заступника генсека НАТО дивіться на каналі ЄвроПравди у ролику "Чого чекати Україні від саміту НАТО?"