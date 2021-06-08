Польща добивається зустрічі Дуди з Байденом перед самітом з Путіним - ЗМІ

Польський сторона працює над організацією зустрічі президента Анджея Дуди з його американським колегою Джо Байденом перед самітом з президентом РФ Владіміром Путіним у Женеві.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Rzeczpospolita.

Кілька незалежних джерел видання підтверджують, що президент США не попереджав Польщу чи Україну до того, як 19 травня оголосив, що більше не має наміру блокувати будівництво газопроводу "Північний потік-2". При цьому можливостей для цього було чимало, зокрема, розмова держсекретаря США Ентоні Блінкена з його польським колегою Збігневом Рау.

Зараз польська влада побоюється, що "Північний потік-2" виявиться прецедентом, який визначатиме спосіб поводження команди Байдена з Польщею та країнами нашого регіону.

Найкращим способом зняти занепокоєння Польщі була б окрема зустріч Анджея Дуди та Байдена з нагоди саміту НАТО в Брюсселі 14 червня, за два дні до переговорів між керівниками США та Росії в Женеві.

Однак наразі президент США домовився лише про двосторонні консультації з турецьким колегою Реджепом Ердоганом.

Тому польські намагання організувати зустріч, які тривають протягом багатьох тижнів, продовжуються.

Якщо вони зазнають невдачі, хоча б якоюсь компенсацією могла б бути окрема розмова в столиці Бельгії Збігнева Рау з Ентоні Блінкеном. Тим паче, що обидва (як Байден і Дуда) візьмуть участь ще в одному заході в Брюсселі: саміті США-ЄС.

Незалежно від цього у Варшаві робляться спроби провести польсько-американські консультації на рівні заступників керівників міністерства закордонних справ.