Польша добивается встречи Дуды с Байденом перед саммитом с Путиным - СМИ

Польская сторона работает над организацией встречи президента Анджея Дуды с его американским коллегой Джо Байденом перед саммитом с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Rzeczpospolita.

Несколько независимых источников издания подтверждают, что президент США не предупреждал Польшу или Украину до того, как 19 мая объявил, что больше не намерен блокировать строительство газопровода "Северный поток-2". При этом возможностей для этого было немало, в частности, разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с его польским коллегой Збигневом Рау.

Сейчас польские власти опасаются, что "Северный поток-2" окажется прецедентом, который будет определять способ обращения команды Байдена с Польшей и странами нашего региона.

Лучшим способом снять беспокойство Польши была бы отдельная встреча Анджея Дуды и Байдена по случаю саммита НАТО в Брюсселе 14 июня, за два дня до переговоров между руководителями США и России в Женеве.

Однако пока президент США договорился только о двусторонние консультации с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Поэтому польские попытки организовать встречу, которые продолжаются в течение многих недель, продолжаются.

Если они терпят неудачу, хотя бы какой-то компенсацией могла бы быть отдельный разговор в столице Бельгии Збигнева Рау с Энтони Блинкеном. Тем более, что оба (как Байден и Дуда) примут участие еще в одном мероприятии в Брюсселе: саммите США-ЕС.

Независимо от того, в Варшаве делаются попытки провести польско-американские консультации на уровне заместителей руководителей министерства иностранных дел.