ЄС відреагував на вирок Младичу за геноцид у Сребрениці

Євросоюз привітав фінальне рішення суду у справі командира боснійських сербів Ратко Младича, засудженого за геноцид, назвавши це завершенням ключового судового процесу щодо воєнних злочинів у Боснії та Герцеговині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві головного дипломата ЄС Жозепа Борреля та єврокомісара з питань сусідства і розширення Олівера Варгеї.

Вони висловили співчуття рідним людей, загиблих під час геноциду, і тим, кому пощастило пережити ці події, зазначивши, що цей вирок сприятиме зціленню усіх постраждалих.

"ЄС очікує, що усі політичні діячі у Боснії та Герцеговині та на Західних Балканах демонструватимуть повноцінну співпрацію з міжнародними трибуналами, поважатимуть їхні рішення і визнаватимуть їхню незалежність і неупередженість.

Заперечення геноциду, ревізіонізм та уславлення воєнних злочинців суперечать основоположним європейським цінностям. Сьогоднішнє рішення - це можливість для лідерів у Боснії і Герцеговині взяти на себе лідерство у вшануванні жертв і створювати атмосферу, що сприятиме примиренню - щоб подолати спадок війни і забезпечити тривкий мир. Це передумова для стабільності й безпеки Боснії і Герцеговини та фундаментально важливо для її шляху до ЄС", - зазначають європосадовці.

Вони наголосили, що міжнародні та національні суди у Боснії і Герцеговині, як і сусідніх балканських країнах, мають забезпечити справедливість для жертв воєнних злочинів під час розпаду Югославії та їхніх рідних.

Нагадаємо, 8 червня трибунал ООН у Гаазі відхилив апеляцію колишнього командира боснійських сербів Ратко Младича, засудженого до довічного ув'язнення за геноцид і злочини проти людяності.

Апеляційна колегія з п’яти осіб постановила, що Младич не представив доказів для скасування вироку проти нього.

Таким чином, трибунал ООН підтримав довічне покарання за його роль у вбивстві близько 8000 боснійських мусульман у Сребрениці в 1995 році. Поки незрозуміло, де Младич відбуватиме решту терміну.